Мик Шумахер о переходе в WEC: «Для меня это важный момент, было тяжело весь год сидеть без гоночной практики»

Мик Шумахер советовался с Феттелем перед переходом в WEC.

Резервный пилот « » проведет сезон-2024 в гонках на выносливость, выступать за «Альпин» в классе гиперкаров.

По словам , главным мотивирующим фактором для него было вернуть себе возможность регулярного выступления в гонках.

«Да, мы обсудили это с . Безусловно, его огромные знания об автоспорте, были фактором, но для меня в любом случае было ясно, что мне стоит спросить его мнения.

Для меня возвращение в гонки – это очень важный момент. Было тяжело весь год сидеть без практики. И теперь я очень рад возможности вернуться за руль болида, вновь участвовать в гонках, принять новый вызов.

Я гонщик. До прошлого сезона я 14 лет подряд не делал перерывов в активной карьере, так что для меня решение было очевидным – я хотел вновь выступать в гонках.

Думаю, для «Мерседеса» тоже было важным вернуться в строй и начать получать гоночную практику. Когда речь заходит о том, чтобы выступать где-то за пределами «Формулы-1», обычно команды тебя отпускают и позволяют это делать. И наоборот. Например, если ситуация вдруг резко изменится, я сомневаюсь, что команда (в WEC) станет пытаться удержать тебя и не давать вернуться в «Формулу-1», – рассказал Шумахер.

WEC. Шумахер проведет сезон-2024 в «Альпин» и будет выступать в классе гиперкаров