Жак Вильнев: «Хэмилтон не хотел возвращать позицию Леклеру, потому что в командной тактике не было необходимости»

Хэмилтон специально не вернул позицию Леклеру – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев предположил, что Льюис Хэмилтон не хотел пропускать Шарля Леклера на финише Гран-при Азербайджана , из-за чего и сделал вид, что пытается вернуть позицию, но все равно первым пересек финишную черту.

«Хэмилтон очень умно все разыграл. «Феррари » попросила Леклера пропустить Хэмилтона, хотя в этом не было особой необходимости. Льюис на свежих шинах в любом случае был намного быстрее напарника, и все равно бы совершил обгон. Так что применять командную тактику в данном случае не было необходимости. Вот почему Льюис и не хотел возвращать позицию Леклеру.

«Феррари» проиграла этот сезон. Но это лишь один сезон. Не стоит забывать, что в следующем году все будут начинать с нуля. Так что в следующем сезоне «Феррари» вполне может стартовать идеально. К первой гонке сезона у них может быть отличный двигатель и отличный болид, а конкурентам понадобится время, чтобы их догнать. Так что я не думаю, что их вообще волнует нынешний сезон, они готовятся к следующему», – рассказал Вильнев.

