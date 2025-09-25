Джейми Чедуик: «Не хотелось бы, чтобы в «Ред Булл» спешили с переводом Линдблада в «Формулу-1»

«Ред Булл» не стоит спешить с повышением Линдблада – полагает Чедуик.

Комментатор Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик считает, что «Ред Булл» не стоит спешить с переводом Арвида Линдблада в «Формулу-1», а для решения вопроса с составом «Рейсинг Буллз » на следующий сезон обратить внимание на кого-то из гонщиков, кто лучше Линдблада в данный момент готов к «Ф-1».

По мнению Чедуик, таким пилотом может стать лидер сезона «Формулы-2» Леонардо Форнароли.

«Если говорить о том, кто может занять второе место в «Рейсинг Буллз», то тут все не так просто, как может показаться. Просто потому, что в «Ред Булл» смотрят только на пилотов из своей системы.

Насколько мы понимаем, они рассматривают только кандидатуру Арвида Линдблада . Но он проводит лишь свой первый сезон в «Формуле-2», серии с высокой конкуренцией. Линдбладу нужно многому учиться и развиваться. Лично мне бы не хотелось, чтобы в «Ред Булл» спешили с продвижением Линдблада, и в результате он бы не смог добиться нужных результатов.

Так что им стоит как следует все обдумать и решить, кого сажать за руль болида. Потому что в той же «Формуле-2» в чемпионате лидирует Леонардо Форнароли, который тоже является новичком, но при этом не связан ни с одной командой «Формулы-1».

Так почему бы не рассмотреть для «Рейсинг Буллз» кандидатуру кого-то вроде Форнароли? Почему бы не посмотреть за пределы своей программы и найти гонщика, который в данный момент выступает на чуть более высоком уровне, чем Линдблад. А Арвида оставить в «Формуле-2» до момента, когда он будет действительно готов к переходу в «Формулу-1», – рассказала Чедуик.

