WEC. Шумахер проведет сезон-2024 в «Альпин» и будет выступать в классе гиперкаров

Теги Формула-1 WEC Мик Шумахер Матье Ваксивьер Николя Ляпьер Фердинанд Габсбург-Лотаринген Альпин Авто

Мик Шумахер продолжит карьеру в WEC.

Команда «Альпин» объявила о подписании контракта с немецким гонщиком. В следующем году «Альпин» будет выступать в WEC в классе гиперкаров со своим прототипом A424.

Помимо Шумахера, в состав пилотов «Альпин» входят Николя Лапьер, Маттье Ваксивье, Шарль Милези, Поль-Луп Шатен и Фердинанд Габсбург.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

1 комментарий

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Мадина Уйгурова
Красавец. Я его персональная фанатка, этот человек в будущем заменит Леклера и выиграет титул для Феррари. Минусуйте
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