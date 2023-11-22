WEC. Шумахер проведет сезон-2024 в «Альпин» и будет выступать в классе гиперкаров
Мик Шумахер продолжит карьеру в WEC.
Команда «Альпин» объявила о подписании контракта с немецким гонщиком. В следующем году «Альпин» будет выступать в WEC в классе гиперкаров со своим прототипом A424.
Помимо Шумахера, в состав пилотов «Альпин» входят Николя Лапьер, Маттье Ваксивье, Шарль Милези, Поль-Луп Шатен и Фердинанд Габсбург.
Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?
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