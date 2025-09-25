Карлос Сайнс-старший о гонке сына в Баку: «Попасть на подиум с «Уильямсом» — это особенное достижение»

Сайнс-старший рад за сына.

Двукратный чемпион WRC и четырехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший поделился впечатлениями от попадания сына на подиум на Гран-при Азербайджана .

«Мы очень рады, это отличный результат. Карлос много работал ради этого, и можно сказать, что после неудачного периода солнце все рано или поздно все равно выходит из-за туч.

И в этот раз Карлосу удалось попасть на подиум с «Уильямсом», что является великолепным результатом. Особенно с учетом того, что этот результат не был достигнут за счет каких-то желтых флагов, машин безопасности, дождя или неудачного выбора шин соперниками.

Попасть на подиум с «Уильямсом» — это особенное достижение. Думаю, Карлос действительно очень рад, ведь я не думаю, что он полагал, что сможет добиться чего-то подобного в нынешнем сезоне. Но у него все получилось», – рассказал Сайнс-старший.

