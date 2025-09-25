Гюнтер Штайнер: «Колапинто прибавляет. Да, он врезался в стену, но посмотрите на болид «Альпин»

Штайнер дал прогноз о будущем Колапинто.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер сообщил, что видит позитивные моменты в выступлениях пилота «Альпин » Франко Колапинто.

«Колапинто в данный момент прибавляет. Да, он врезался в стену [в квалификации к Гран-при Азербайджана ], но посмотрите на болид, который у него есть. Нельзя судить гонщика в такой машине.

Посмотрите на Бортолето и на то, как он выступал, когда «Заубер » был дерьмом в начале года. Никто не утверждал, что он может управлять этой машиной. Теперь болид более-менее приличный, и он блистает.

На мой взгляд, Флавио [Бриаторе] хочет подождать. Он сохранит его на начало следующего года. Если не будет результатов в сравнении с Гасли в новой машине, [Колапинто] вылетит. Считаю, он завершит этот сезон и начнет следующий, таково мое мнение», – проанализировал расклады Штайнер в подкасте The Red Flags.

