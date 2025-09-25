  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Колапинто прибавляет. Да, он врезался в стену, но посмотрите на болид «Альпин»
0

Гюнтер Штайнер: «Колапинто прибавляет. Да, он врезался в стену, но посмотрите на болид «Альпин»

Штайнер дал прогноз о будущем Колапинто.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что видит позитивные моменты в выступлениях пилота «Альпин» Франко Колапинто.

«Колапинто в данный момент прибавляет. Да, он врезался в стену [в квалификации к Гран-при Азербайджана], но посмотрите на болид, который у него есть. Нельзя судить гонщика в такой машине.

Посмотрите на Бортолето и на то, как он выступал, когда «Заубер» был дерьмом в начале года. Никто не утверждал, что он может управлять этой машиной. Теперь болид более-менее приличный, и он блистает.

На мой взгляд, Флавио [Бриаторе] хочет подождать. Он сохранит его на начало следующего года. Если не будет результатов в сравнении с Гасли в новой машине, [Колапинто] вылетит. Считаю, он завершит этот сезон и начнет следующий, таково мое мнение», – проанализировал расклады Штайнер в подкасте The Red Flags.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Франко Колапинто: «Предпочту попасть в небольшую аварию и ехать быстро, чем медленно и без повреждений»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Тек 3
logoФлавио Бриаторе
брань
logoГюнтер Штайнер
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoЗаубер
logoчемпионат мира MotoGP
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoПьер Гасли
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Нобл: «Марко похлопал Цуноду по плечу с широкой улыбкой, Мекьес был очень доволен Юки в Баку»
250 минут назад
Тед Кравиц: «Ваше перевернул ситуацию с машиной «Ред Булл», когда сохранение им места висело на волоске»
сегодня, 15:07
Джонатан Уитли: «Не вижу фундаментальной проблемы в выступлениях Хюлькенберга»
сегодня, 14:53
Дэвид Брэбэм: «Если Норрис будет выступать здорово, Пиастри способен сломаться под давлением»
сегодня, 14:38
Гюнтер Штайнер: «Феррари» нужно проснуться, если команда хочет занять второе место в Кубке конструкторов»
2сегодня, 14:23
Джеймс Воулз: «Албону не хватало уверенности в себе. Алекс чертовски хорош, топ-пилот «Ф-1»
1сегодня, 14:18
Гидо ван дер Гарде: «Не думаю, что Пиастри или Норрис выиграют титул. Чемпионом станет Ферстаппен»
8сегодня, 13:48
Ральф Шумахер допустил, что Цунода останется в «Ред Булл»: «Гонка в Баку способна изменить восприятие»
сегодня, 13:45
Саймон Лэйзенби: «Если Ферстаппен выиграет и в Сингапуре, мы сможем сказать, что Макс действительно вернулся»
3сегодня, 13:27
Комментатор «Ф-1» Лобато: «Понадобится полиция, чтобы вытащить Алонсо из машины-2026, если она будет хорошей – сам Фернандо не уйдет»
3сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47