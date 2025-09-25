Джанкарло Физикелла: «Норрис опытнее Пиастри, в этом году я бы все-таки поставил на Ландо»

Физикелла прогнозирует титул Норриса.

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла считает, что Ландо Норрису удастся отыграть отставание от Оскара Пиастри и что именно британец станет чемпионом по итогам сезона-2025.

«Борьба идет очень плотная. В первой половине сезона, вплоть до последней гонки, отрывы были минимальными. Ландо Норрис выступал более неровно. Оскар Пиастри выглядел стабильнее с точки зрения и квалификационного, и гоночного темпа, а также он великолепно работает с шинами.

И в Баку мы впервые увидели, как Пиастри не справился с давлением. Он ошибался и в квалификации, и на свободных заездах, и в гонке – сначала допустив фальстарт, а потом и вовсе врезавшись в стену.

Трудно сказать, чем все кончится. У Пиастри в данный момент больше очков, при этом они с Норрисом оба отличные пилоты. Но Норрис все-таки опытнее Пиастри. И для него важно использовать шанс в этом году. Пиастри, я уверен, в будущем выиграет несколько титулов. Но в этом году я бы все-таки поставил на Норриса», – рассказал Физикелла.

