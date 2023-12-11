Джордж Расселл о плотности календаря «Ф-1»: «Из-за постоянной смены часовых поясов мой пульс во время ночного сна в среднем повышается на 25 процентов»

Расселл рассказал об ухудшении самочувствия из-за графика сезона «Ф-1».

По словам пилота « », по ходу сезона из-за постоянных разъездов и смены часовых поясов, у него значительно возрастает средний пульс и в целом ухудшается самочувствие и состояние организма.

«Из-за постоянной смены часовых поясов мой пульс во время ночного сна в среднем повышается на 25 процентов от обычного состояния, когда я долгое время нахожусь в одном и том же месте.

Этим летом я провел две недели в одном месте – это был, наверное, самый длительный период за последние три года, когда я столько времени мог никуда не ездить. И в результате мой пульс понизился, наверное, до рекордных значений.

Зимой пульс у меня всегда стабилизируется и падает. А потом, как только мы начинаем постоянно путешествовать, он растет. И в целом я начинаю меньше спать и хуже восстанавливаться – при таком графике это вполне естественно. Так что ухудшение самочувствия гонщиков – это не просто ощущения. Есть данные, подтверждающие это», – рассказал .

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