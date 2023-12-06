«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов

Теги происшествия ФИА Формула-1 Мерседес Сьюзи Вольфф регламент Тото Вольфф Авто

Сьюзи Вольфф ответила на обвинения со стороны ФИА.

Сьюзи Вольфф является управляющим директором женской гоночной серии «Академия «Формулы-1» и вместе со своим мужем Тото Вольффом попала под расследование ФИА в связи с возможным конфликтом интересов.

Как уже отмечалось, предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не была бы ими получена в обычных условиях.

В частности, Тото мог узнавать от жены информацию о деятельности ФОМ, недоступную боссам других команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались высшему менеджменту «Ф-1».

«Я чувствую себя глубоко оскорбленной, но, к сожалению, подобные публичные обвинения, прозвучавшие в данном случае, меня совсем не удивляют.

Удручает то, что моя честность ставится под сомнение подобным образом, особенно когда это выглядит так, будто корни этого обвинения лежат в плоскости тактики запугивания и женоненавистничества. И сосредоточены эти обвинения на моем семейном положении, а не на моих способностях.

На протяжении всей своей карьеры в автоспорте я неоднократно сталкивалась с различными препятствиями, но всегда преодолевала их. И я не позволю этим необоснованным обвинениям запятнать мою репутацию и затмить мою преданность делу и страсть в отношении к работе в «Академии «Ф-1».

Будучи женщиной в этом виде спорта, я уже столкнулась с изрядной долей различных трудностей, но моя преданность делу и решимость разрушить все эти барьеры и проложить путь для будущих поколений остается непоколебимой. Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения», – заявила Вольфф.

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я самым решительным образом не верю, Сьюзи
+8
-1
+7
Сколько раз её нос обогнул экватор пока она это говорила?
+7
0
+7
ага, на кухне поедая с Тото ужин, в тихой семейной беседе не затрагивали вопросы бизнеса и происки конкурентов, не обсуждали текущий момент и политику ФИА, намечаемые изменения в развитие автоспорта, и в частности Ф1. Очень правдоподобно все это выглядит, хахаха
+6
0
+6
Она сюда ещё и феминизм приплела... Если пошла в атаку с "тяжёлой артиллерии", значит рыльце точно в пушку
+5
-1
+4
У них команда стоящих друг друга людей, одного наказывают за то, что он черный; другой кричал, что Мерседес не причем в наказании Сайнца, а потом признался, что это они против отмены штрафа голосовали; супруга тоже сразу с козырей, я девочка и меня обижают, одно слово цирк. Сегодня ещё и Ж. Тодт накинул на вентилятор поддержав претензии Массы
+4
0
+4
Сьюзи Вольфф: У нас с Тото всё схвачено.
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Развели шайку лгунов и мошенников в мерседесе. Нужно гнать что тото, что его бездарную женушку куда подальше. Не знаю только, как благородный Сир Льюис Гамильтон терпел такую бесчестность. Наверное, не знал…
+2
-2
0
Вопросы возникли после неосторожной фразы Вольффа. Получается если бы он ничего не сказал, то «женоненавистники с тактикой запугивания» так бы и сидели на попе ровно и никак себя не проявляли?
+1
-1
0
Очень жду когда Хорнер что-нибудь об этом скажет
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
обоих в тюрьму, лет на 20.
люсю можно просто титулов лишить)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий