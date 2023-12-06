«Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения». Сьюзи Вольфф – о расследовании в отношении возможного конфликта интересов

Сьюзи Вольфф ответила на обвинения со стороны ФИА.

Сьюзи Вольфф является управляющим директором женской гоночной серии «Академия «Формулы-1» и вместе со своим мужем попала под расследование ФИА в связи с возможным конфликтом интересов.

Как уже отмечалось, предполагается, что Тото и Сьюзи могли ознакомиться с информацией, которая не была бы ими получена в обычных условиях.

В частности, Тото мог узнавать от жены информацию о деятельности ФОМ, недоступную боссам других команд «Ф-1», а Сьюзи – об обсуждениях между руководителями коллективов, которые могли пригодиться ФОМ. Существуют опасения, что внутренние обсуждения глав команд, возможно, передавались высшему менеджменту «Ф-1».

«Я чувствую себя глубоко оскорбленной, но, к сожалению, подобные публичные обвинения, прозвучавшие в данном случае, меня совсем не удивляют.

Удручает то, что моя честность ставится под сомнение подобным образом, особенно когда это выглядит так, будто корни этого обвинения лежат в плоскости тактики запугивания и женоненавистничества. И сосредоточены эти обвинения на моем семейном положении, а не на моих способностях.

На протяжении всей своей карьеры в автоспорте я неоднократно сталкивалась с различными препятствиями, но всегда преодолевала их. И я не позволю этим необоснованным обвинениям запятнать мою репутацию и затмить мою преданность делу и страсть в отношении к работе в «Академии «Ф-1».

Будучи женщиной в этом виде спорта, я уже столкнулась с изрядной долей различных трудностей, но моя преданность делу и решимость разрушить все эти барьеры и проложить путь для будущих поколений остается непоколебимой. Я самым решительным образом отвергаю все эти обвинения», – заявила Вольфф.

Тото и Сьюзи Вольфф под расследованием ФИА из-за потенциального конфликта интересов