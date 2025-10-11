Макс Ферстаппен: «Нечасто хожу на вечеринки. Хюлькенберг их обожает»

Ферстаппен раскрыл подробности об ужинах с другими пилотами.

Пилот «Ред Булл » рассказал, кто оплачивает счет после ужина с командой или с другими гонщиками.

«Если мы с командой решаем куда-нибудь сходить, то платит либо команда, либо я. Когда мы ходили ужинать с другими пилотами, то каждый платил за себя.

Вечеринки? Я не так часто на них хожу. Нико [Хюлькенберг ] обожает вечеринки. Есть еще пара пилотов, которым это нравится», – поделился Ферстаппен .

