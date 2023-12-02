Журналист Барретто: «Сарджент выдержал огромное давление, показал прогресс и приблизился к Албону»

Сайт «Формулы-1» проанализировал решение «Уильямса» оставить Сарджента.

Логан Сарджент продолжит выступать за « » в следующем году. Журналист «Ф-1» Лоренс Барретто считает, что американскому пилоту удалось изменить ситуацию по ходу сезона-2023.

«Надо отдать должное Сардженту – он справился с возрастающим давлением. Хотя случались заметные аварии с существенным ущербом для техники – например, в Японии – по данным был виден прогресс, следствием которого в итоге стало заработанное очко на домашней трассе. Это первый балл в «Ф-1» для американцев за 30 лет.

Похоже, с этого момента уверенность росла, и 22-летний пилот дошел до блестящего седьмого места в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. И пусть тогда завоевать очки не получилось, внутренние данные показывают, что он приблизился к по гоночному темпу, говорят источники.

В конечном счете это и нужно было команде – и Сарджент доказал, что способен выдерживать огромное давление, сопутствующее выступлениям в «Формуле-1».

Свою роль сыграла и недостаточная конкуренция за его место. Считается, что британская команда вела переговоры с чемпионом «Ф-2» 2022 года Фелипе Друговичем, который в этом году был резервным пилотом « », однако решила, что бразилец не подходит.

, который выполнял обязанности запасного в « » в завершившемся сезоне, никогда не рассматривался серьезно, по информации источников. Чемпион «Ф-2» этого года Тео Пуршер также не являлся претендентом», – написал Барретто в колонке для официального сайта серии.

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