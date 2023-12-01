Эдди Джордан: «Я бы не взял Сарджента в свою команду»

Джордан оценил перспективы Сарджента в «Формуле-1».

Бывший владелец команды «Джордан» считает, что « » нужно искать более сильного гонщика в напарники к .

По мнению , Сарджент по уровню таланта не дотягивает до нужной планки, и что он бы не взял американца в свою команду в бытность выступлений в «Формуле-1».

«Прежде всего, талант – это то, что нельзя купить. Стал бы он гонщиком, если бы у него не было денег? Точно нет. Оказался бы он за рулем болида, даже если бы у него была целая куча денег? Даже в этом я не уверен.

Потому что, оглядываясь назад, можно вспомнить примеры , , Рубенса Баррикелло (все выступали за «Джордан») – люди могут подумать, что мы гнались за деньгами (нанимая этих гонщиков), но на самом деле там была очень тонкая грань.

Да, нам нужно был кто-то, чьи средства помогали бы оплачивать счета, но это не было абсолютной необходимостью – яркий пример тому Эдди Ирвайн. Но потом он привнес в команду и другие вещи, в том числе других спонсоров, что в итоге также помогло нам добиться результата.

Сарджента бы в моей команде не было. Мы не так уж часто выпадали из первой пятерки, добирались до третьей позиции. И для достижения таких результатов вам нужны действительно высококлассные гонщики. В стремлении добиться результата вы не можете позволить себе полагаться только на одного пилота.

То есть, конечно, у нас тоже бывали случаи, когда мы полагались только на одного. Но в целом для лидера команды нужен очень сильный напарник. Так что, отвечая на вопрос – нет, боюсь, Сарджента бы не было в моей команде», – рассказал Джордан.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?