Эдди Джордан: «Я бы не взял Сарджента в свою команду»

Теги Рубенс Баррикелло Ярно Трулли Уильямс Эдди Ирвайн Эдди Джордан Джордан Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Авто

Джордан оценил перспективы Сарджента в «Формуле-1».

Бывший владелец команды «Джордан» считает, что «Уильямсу» нужно искать более сильного гонщика в напарники к Алексу Албону.

По мнению Эдди Джордана, Сарджент по уровню таланта не дотягивает до нужной планки, и что он бы не взял американца в свою команду в бытность выступлений в «Формуле-1».

«Прежде всего, талант – это то, что нельзя купить. Стал бы он гонщиком, если бы у него не было денег? Точно нет. Оказался бы он за рулем болида, даже если бы у него была целая куча денег? Даже в этом я не уверен.

Потому что, оглядываясь назад, можно вспомнить примеры Ярно Трулли, Эдди Ирвайна, Рубенса Баррикелло (все выступали за «Джордан») – люди могут подумать, что мы гнались за деньгами (нанимая этих гонщиков), но на самом деле там была очень тонкая грань.

Да, нам нужно был кто-то, чьи средства помогали бы оплачивать счета, но это не было абсолютной необходимостью – яркий пример тому Эдди Ирвайн. Но потом он привнес в команду и другие вещи, в том числе других спонсоров, что в итоге также помогло нам добиться результата.

Сарджента бы в моей команде не было. Мы не так уж часто выпадали из первой пятерки, добирались до третьей позиции. И для достижения таких результатов вам нужны действительно высококлассные гонщики. В стремлении добиться результата вы не можете позволить себе полагаться только на одного пилота.

То есть, конечно, у нас тоже бывали случаи, когда мы полагались только на одного. Но в целом для лидера команды нужен очень сильный напарник. Так что, отвечая на вопрос – нет, боюсь, Сарджента бы не было в моей команде», – рассказал Джордан.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

5 комментариев
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Его бы никто адекватный не взял. Пилот не уровня Королевы Автоспорта...
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вот бы Лиам Лоусона в Уильямс, в аренду.
Парень очень классно себя показал и не заслуживает сидеть 2024 в запасных
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Ирвайн - единственный пилот, за которого я по-настоящему болел в Ф1. Жаль, что застал не так много, потому что начал смотреть с 99 года, но факт в том, что после него ни за кого конкретно не переживал. Ну только за россиян, и то, только в силу их гражданства. Хотя с историей с Мазепиным и это не помогло.
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сказал Эдди Джордан, в команде которого ездили такие люди как Картикеян, Баумгартнер, Пантано, Фёрман, Наспетти и др.
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Ф-1 нужен для пиара американский пилот и этим все сказано. С этого года уже 3 гонки в Америке, а их пилота нет, так не пойдет:)
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