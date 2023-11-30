Мохаммед бен Сулайем: «В Европе мне сказали: «Даже не думай, что араба-мусульманина с именем Мохаммед мы примем как президента ФИА»

Президент ФИА рассказал о ксенофобии, с которой ему пришлось столкнуться.

Мохаммед бен Сулайем занял пост президента ФИА в конце 2021 года. Бывший раллийный гонщик поделился мыслями об обвинениях в сексизме, нападках после гибели сына в 2023-м и стереотипах в Европе.

Ранее менеджера упрекали за фразу на его старом сайте о том, что бен Сулайем «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин, поскольку на самом деле это не так».

«Что я сказал, если это сказал я? Предположим, это мои слова. Там говорилось: «Терпеть не могу, когда женщины считают себя умнее нас». Но они тоже терпеть не могут, когда мужчины считают себя умнее их.

Разве я сказал, что мы умнее? Нет. Сказал ли я, что они менее умные? Нет. Черт возьми, если это единственное, что против меня есть – пожалуйста, бывают вещи и похуже.

Я единственный президент ФИА за 117 лет, который назначил женщину на пост исполнительного директора. Я создал комитет по равенству, многообразию и инклюзивности и поставил им руководить женщину. Посмотрите на жену (вице-президента ФИА Фабиану Экклстоун – Sports.ru) – она одна из самых активных.

Не хочу комментировать [обвинения в сексизме по отношению к экс-советнице Тото Вольффа Шайле-Энн Рао, работавшей в ФИА]. Шайла-Энн хотела стать исполнительным директором. Я сказал: «Я не могу это решить, надо пройти через процесс». Мы получили 150 заявок на место, и все прошли через этот процесс. Но эта история случилась еще в сентябре. Сексизм, умоляю! Есть еще что-то против меня? Почему бы людям не выйти и не высказаться против меня напрямую?

Нападки на меня в начале года были бесчеловечными, учитывая случившуюся у меня трагедию. Я бы с удовольствием выслушал, если бы действительно делал то, в чем меня обвиняют. Но не надо придумывать что-то, а потом убегать, когда я прошу доказательств. Это неправильно.

[Меня атакуют] потому что я делаю правильные вещи. Только представьте, когда я вел свою кампанию, в Европе мне сказали: «Даже не думай, что мы примем араба-мусульманина с именем Мохаммед как президента ФИА».

Я посмеялся, потому что знал, как ответить – победой. Но моя христианская команда очень расстроилась. Я сказал: «Не обращайте внимания, пожалуйста, это было ожидаемо», – заявил бен Сулайем.

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ФИА о том, что бен Сулайем «не любит женщин, которые считают, что они умнее мужчин»: «Слова от 2001 года не отражают взгляды президента»