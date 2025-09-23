Тото Вольфф о 4-м месте Антонелли: «Ему было важно добиться такого результата»

Вольфф высказался о выступлении Антонелли в Баку.

Руководитель «Мерседеса » прокомментировал 4-е место Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана .

«Хороший результат после Монцы. У него был трудный период во время европейских гонок. Четвертое место и выступление в первых рядах – то, что нужно, чтобы продолжить наращивать и укреплять успех, а затем провести еще больше хороших уик-эндов до конца этого года.

Думаю, мы всегда говорим друг с другом очень открыто. Никто не пытается сдерживаться. В Монце Кими не выступил в соответствии со своими ожиданиями.

Возможно, для подиума не хватило немного темпа, но Кими здорово укрепил свою уверенность. На мой взгляд, было важно добиться такого результата», – сказал Вольфф .

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

