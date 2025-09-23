Лоран Мекьес: «Не уверен, можно ли назвать победу Ферстаппена доминированием»

Мекьес не стал называть победы Ферстаппена доминированием.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен уверенно выиграл вторую гонку подряд: после триумфа в Монце нидерландец финишировал первым в Баку – в обоих случаях с достаточно большим отрывом.

Тем не менее руководитель команды Лоран Мекьес не стал делать резких заявлений.

«Не уверен, можно ли назвать это доминированием. Макс доминировал, в этом нет никаких сомнений. После Монцы он вновь потрясающе выступил.

Но изначально почти ничто не указывало на то, что у нас будет такое преимущество – скорее наоборот. В пятницу и в субботу утром «Феррари » и «Макларены » выглядели очень, очень сильными.

Квалификация оказалась трудной, с непростыми условиями. Но Макс справился – он часто справляется в таких и даже более трудных ситуациях. Результат в гонке – главный ответ, полагаю. С точки зрения гоночного темпа у Макса было все, чтобы оторваться», – сказал Мекьес.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

