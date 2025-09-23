Хуан-Пабло Монтойя: «Бинотто забирает у «Феррари» людей. Скудерия будет еще больше дестабилизирована»

Монтойя заявил, что «Ауди» наносит «Феррари» серьезный ущерб.

Бывший пилот «Ф-1» убежден, что уход ключевых сотрудников «Феррари» в «Заубер » (со следующего года «Ауди») дестабилизирует положение в Скудерии.

«Команда «Заубер»-«Ауди» становится значительно лучше. В начале года я говорил с одним человеком из «Феррари», и он сказал мне: «Почему мы должны добиться большего в этом году, если ничего не изменилось?»

Думаю, [босс «Ауди»] Маттиа Бинотто забирает из «Феррари» в «Ауди» много людей, включая 3-4 ключевых специалистов. Это значит, что «Феррари» будет еще больше дестабилизирована.

Все нанимают людей друг у друга, предлагая порой увеличенные вдвое зарплаты и, вероятно, пятилетние контракты. Как можно отказаться? Это трудно. Сложно сохранять лояльность», – сказал Монтойя .

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»

