  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Бинотто забирает у «Феррари» людей. Скудерия будет еще больше дестабилизирована»
0

Хуан-Пабло Монтойя: «Бинотто забирает у «Феррари» людей. Скудерия будет еще больше дестабилизирована»

Монтойя заявил, что «Ауди» наносит «Феррари» серьезный ущерб.

Бывший пилот «Ф-1» убежден, что уход ключевых сотрудников «Феррари» в «Заубер» (со следующего года «Ауди») дестабилизирует положение в Скудерии.

«Команда «Заубер»-«Ауди» становится значительно лучше. В начале года я говорил с одним человеком из «Феррари», и он сказал мне: «Почему мы должны добиться большего в этом году, если ничего не изменилось?»

Думаю, [босс «Ауди»] Маттиа Бинотто забирает из «Феррари» в «Ауди» много людей, включая 3-4 ключевых специалистов. Это значит, что «Феррари» будет еще больше дестабилизирована.

Все нанимают людей друг у друга, предлагая порой увеличенные вдвое зарплаты и, вероятно, пятилетние контракты. Как можно отказаться? Это трудно. Сложно сохранять лояльность», – сказал Монтойя.

Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФеррари
logoФормула-1
logoМаттиа Бинотто
logoХуан-Пабло Монтойя
logoАуди
logoЗаубер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон об идее увеличить количество спринтов: «Мне нравятся спринты. Фанатам тоже»
148 минут назад
Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало»
4сегодня, 09:44
Босс «Кадиллака» о подписании Переса: «Это была любовь с первого взгляда»
сегодня, 09:24
Шарль Леклер о шансах на первую победу в сезоне-2025: «Не думаю, что можно надеяться на что-то лучшее»
сегодня, 08:00
Тото Вольфф о 4-м месте Антонелли: «Ему было важно добиться такого результата»
сегодня, 07:42
Лоран Мекьес: «Не уверен, можно ли назвать победу Ферстаппена доминированием»
сегодня, 07:27
Льюис Хэмилтон: «Чувствую, что добился прогресса, но расстроен, что уезжаю из Баку ни с чем»
5сегодня, 06:58
Джонатан Уитли: «Если бы не ветер, то уик-энд в Баку сложился бы иначе»
сегодня, 06:36
Марк Хьюз: «Возможно, Мекьес помог Ферстаппену за счет такого же подхода, как в «Рейсинг Буллз»
2сегодня, 06:09
Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды – очень хороший знак. Баку – его лучшая гонка в составе «Ред Булл»
сегодня, 05:44
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
вчера, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47