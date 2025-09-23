Босс «Кадиллака» о подписании Переса: «Это была любовь с первого взгляда»

В «Кадиллаке» с восторгом высказались о Пересе.

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс поделился подробностями о переговорах с Серхио Пересом , который будет выступать за команду со следующего сезона.

«Мы оба были взволнованы. У нас была встреча в Лондоне, секретная встреча, никого не было вокруг – ни камер, ни медиа. Когда мы узнали друг друга получше, то его опыт показался мне особенно ценным.

Думаю, Чеко бы сказал вам, что в команде он ощутил такую поддержку, какой у него никогда раньше не было. У него будто снова засиял взгляд.

С той встречи мы оба ушли с мыслью, что это хорошая возможность – так что я бы сказал, что все прошло легко. Это была любовь с первого взгляда», – сказал Таурисс.

