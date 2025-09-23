Льюис Хэмилтон: «Чувствую, что добился прогресса, но расстроен, что уезжаю из Баку ни с чем»

Хэмилтон рассказал, что испытывает смешанные чувства от этапа в Баку.

Пилот «Феррари » поделился мнением о 8-м месте на Гран-при Азербайджана .

«Разочаровывающий результат. В практиках я чувствовал оптимизм. Во второй тренировке у меня правда были хорошие ощущения от управления болидом, но затем мы выбрали неверное направление.

Я доволен тем, что смог подняться с 12-го места, но эта позиция меня особо не волнует.

Мы с командой посмотрим, что могли сделать иначе. В оперативном плане мы могли бы справиться лучше – нужно поработать над этим.

Я чувствую, что добился прогресса. Если посмотреть на наши болиды, то у меня был приличный темп. Но другие оказались быстрее, и обгонять было трудно.

Для Баку гонка получилась необычной: обгонов оказалось немного, преследовать соперников было тяжело. Я расстроен, что уезжаю отсюда ни с чем», – сказал Хэмилтон .

