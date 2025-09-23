  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Марк Хьюз: «Возможно, Мекьес помог Ферстаппену за счет такого же подхода, как в «Рейсинг Буллз»
0

Марк Хьюз: «Возможно, Мекьес помог Ферстаппену за счет такого же подхода, как в «Рейсинг Буллз»

Хьюз предположил, как Мекьес помог «Ред Булл».

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз выказался о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, посчитав, что нидерландцу помог подход нового руководителя команды Лорана Мекьеса.

«Болид должен взаимодействовать с пилотом, создавать ощущения, которые будут формировать уверенность за рулем и позволят гонщику расслабиться.

До Зандворта «Ред Булл» не позволил бы Ферстаппену так настроить машину. Никакого волшебного изменения в технике не произошло. Просто лучший пилот в мире наконец получил болид, который ведет себя таким образом, чтобы позволить гонщику использовать свой подход.

Интересно, что машина «Рейсинг Буллз» – команды, которой большую часть сезона руководил Мекьес, – отличался такой особенностью с первого дня. Мекьес не вовлечен в процесс определения настроек, но, как указывал Ферстаппен, он задает инженерам вопросы – «вопросы здравого смысла», как их называет Макс.

Возможно, таким образом Мекьес помог Ферстаппену, перейдя на способ передачи обратной связи, свойственный больше «Рейсинг Буллз», – написал Хьюз.   

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoЛоран Мекьес
Марк Хьюз
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды – очень хороший знак. Баку – его лучшая гонка в составе «Ред Булл»
35 минут назад
Лео Туррини: «На месте Стеллы предупредил бы Пиастри и Норриса насчет Ферстаппена»
58 минут назад
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» стал лучше понимать болид»
сегодня, 04:54
Гэри Андерсон: «Вопрос с личным зачетом еще не решен. В Баку оба пилота «Макларена» ощутили это»
4сегодня, 04:28
Карлос Сайнс: «О том, насколько близок я был к переходу в «Мерседес» лучше спросить Вольффа»
1вчера, 18:49
Макс Ферстаппен: «Вместе с «Монцей» гонку в Баку можно считать для «Ред Булл» лучшей в этом сезоне»
вчера, 18:12
Габриэл Бортолето: «Выложились на полную, так что 11-е место было для «Заубера» максимально возможным результатом»
1вчера, 17:12
Юки Цунода: «Если бы я рискнул атаковать Лоусона, пилот «Макларена» мог бы обойти нас обоих»
5вчера, 16:35
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Немного удачи, и Ферстаппен снова в игре. У Пиастри паника, «Макларен» слаб в плане стратегии»
7вчера, 15:57
Маршалы предоставили Пиастри шоколад, банан и телефон после схода. Оскар не притронулся к еде
12вчера, 15:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
вчера, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47