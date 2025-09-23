Джонатан Уитли: «Если бы не ветер, то уик-энд в Баку сложился бы иначе»

Уитли считает, что ветер стал ключевым фактором в Баку.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли подвел итоги Гран-при Азербайджана , где Габриэл Бортолето стал 11-м, а Нико Хюлькенберг – 16-м.

«Мы знали, что ветер будет очень сильно влиять на поведение машин и что для нас это ахиллесова пята. В Монце тоже было трудно, но там мы финишировали выше своих возможностей. Думаю, результат в Баку стал хорошим напоминанием о нашем положении с точки зрения темпа.

Честно говоря, обе эти трассы [в Монце и в Баку] были трудными для нас. Мы знали это.

Если бы не ветер, то, мне кажется, уик-энд сложился бы иначе. Что я имею в виду: если посмотреть онборд последнего круга Габриэла во втором сегменте [квалификации], то можно увидеть, как его снесло с трассы в 16-м повороте. Возможно, он мог бы приблизиться к Q3 – и это был бы уже совсем другой разговор.

Но в конце концов наши соперники оказались лучше с точки зрения гоночного и квалификационного темпа», – сказал Уитли.

