Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало»
Цунода рассказал, как добился прогресса в «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода финишировал на 6-м месте на Гран-при Азербайджана. По словам японца, ему удалось найти способ улучшить темп благодаря симулятору.
«Кажется, изменения, которые я внес в машину, работают хорошо. Также в моем пилотаже есть некоторые тонкости, над которыми я усердно трудился.
Я хотел найти причину, почему так сильно отставал, и провел несколько сессий в симуляторе. Затем я кое-что обнаружил – и когда применил на этой трассе, то все сработало очень хорошо», – отметил Цунода.
