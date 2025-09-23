Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало»

Цунода рассказал, как добился прогресса в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода финишировал на 6-м месте на Гран-при Азербайджана . По словам японца, ему удалось найти способ улучшить темп благодаря симулятору.

«Кажется, изменения, которые я внес в машину, работают хорошо. Также в моем пилотаже есть некоторые тонкости, над которыми я усердно трудился.

Я хотел найти причину, почему так сильно отставал, и провел несколько сессий в симуляторе. Затем я кое-что обнаружил – и когда применил на этой трассе, то все сработало очень хорошо», – отметил Цунода.

