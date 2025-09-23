Льюис Хэмилтон об идее увеличить количество спринтов: «Мне нравятся спринты. Фанатам тоже»

Хэмилтон поддержал идею об увеличении числа спринтов.

Пилот «Феррари » отметил, что ему нравится формат уик-энда со спринтом, так что он не против увеличения их количества в календаре.

В последнее время «Ф-1» обсуждает идею о проведении большего числа спринтов с 2027 года.

«Мне нравятся спринтерские уик-энды. Много лет назад я жаловался, что у нас одна и та же структура уик-энда. И вот мы внесли изменения.

Думаю, спринты веселые. Мы не уверены, как сделать их лучше, но, по-моему, такие гоночные уик-энды получаются более напряженными за счет меньшего количества практик. Фанатам тоже нравится этот формат.

С точки зрения развлечения есть этапы, где было бы здорово проводить спринты», – сказал Хэмилтон .

