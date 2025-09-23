Льюис Хэмилтон об идее увеличить количество спринтов: «Мне нравятся спринты. Фанатам тоже»
Пилот «Феррари» отметил, что ему нравится формат уик-энда со спринтом, так что он не против увеличения их количества в календаре.
В последнее время «Ф-1» обсуждает идею о проведении большего числа спринтов с 2027 года.
«Мне нравятся спринтерские уик-энды. Много лет назад я жаловался, что у нас одна и та же структура уик-энда. И вот мы внесли изменения.
Думаю, спринты веселые. Мы не уверены, как сделать их лучше, но, по-моему, такие гоночные уик-энды получаются более напряженными за счет меньшего количества практик. Фанатам тоже нравится этот формат.
С точки зрения развлечения есть этапы, где было бы здорово проводить спринты», – сказал Хэмилтон.
Журналист Карпов: «Спринты с реверсивной решеткой по чемпионату привнесли бы настоящую драму в «Ф-1»