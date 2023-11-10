Бывший журналист Дитер Ренкен назначен на должность Комиссара «Формулы-1»

ФИА назначила нового Комиссара «Формулы-1».

Как сообщается, должность занял бывший журналист Дитер Ренкен. Южноафриканец считался одним из самых авторитетных и уважаемых специалистов в паддоке «Ф-1» в бытность работы журналистом-фрилансером.

Последние несколько месяцев Ренкен работал личным советником президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Теперь же Ренкен займет должность Комиссара «Формулы-1» – где также будет напрямую отчитываться перед бен Сулайемом. Главной задачей Ренкена будет оказывать помощь в разработке и внедрении различных изменений в «Формуле-1».

Кроме того, Ренкен будет помогать сторонам работать над проектом нового Договора согласия – документа, на основе которого осуществляется управление «Формулой-1». Новый Договор согласия должен вступить в силу с 2026 года.

В прошлом введение должности Комиссара «Формулы-1» обдумывал еще предыдущий президент ФИА Жан Тодт – он включил ее в список задач, когда вступил в должность в 2009 году. Однако затем от этих планов было решено отказаться – главным образом Тодт посчитал, что не сможет найти подходящего кандидата ввиду того, что ФИА, будучи некоммерческой организацией, не могла позволить себе выделить соответствующие средства для приглашения кандидата топ-уровня.

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