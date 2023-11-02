Гельмут Марко: «Я бы просто разрешил использовать всю трассу и отменил ограничения. В какой-то момент гонщики сами замедлятся»

Теги Гран-при США ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко регламент Гран-при Катара Авто

Марко призвал отменить границы трассы и дать гонщикам свободу действий.

По словам советника «Ред Булл», «Формуле-1» нужно упростить несколько вещей, чтобы потом не попадать в неловкие ситуации.

В частности, подобная ситуация возникла из-за дисквалификации Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при США в связи с тем, что нижние планки на их болидах слишком сильно стесаны. При этом ФИА физически не могла провести проверку машин всех участников.

Еще одной проблемой остаются постоянные предупреждения и штрафы за нарушения границ трассы:

«Нам нужно доработать процедуру изменения подобных вещей, при этом правила должны быть адаптированы для упрощения проведения таких тестов.

То же самое касается и ситуации с белыми линиями, нарушениями границ трассы. «Формула-1» – спорт, который приносит миллиарды и при этом в нем есть много вот таких непонятных вещей и ситуаций, которые только мешают.

За нарушение границы трассы вы получаете 5-секундный штраф. Но при этом может отъехать от другого гонщика больше чем на 5 секунд (и сохранить позицию). Это все банальные вещи».

На Гран-при Катара проблему попробовали решить высокими поребриками и укладкой особого абразивного покрытия за пределами трека. Однако в первый раз решение себя не очень хорошо зарекомендовало:

«Да, они сделали это, и в результате разбили подвески на нескольких болидах. Лично я бы просто разрешил использовать всю ширину трассы (с поребриками) и отменил ограничения. В этом случае гонщики в какой-то момент сами замедлятся, потому что зайдут слишком далеко».

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1 комментарий

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LeChat Ostrowski
да, это было бы идеально, когда гонщики могли бы сами доходить до каких-то конкретных умозаключений, но в современном мире ценности настолько перемешаны (из последнего абсурда: гей-сообщество топит за мусульман), что очень немногие могут успешно существовать без внешнего управления, им рамки нужны.
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