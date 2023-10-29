Руководитель «Альфа Ромео»: «Взял бы топ-пилота Переса в команду завтра, если бы зависело от меня»
Алессандро Алунни Брави готов предоставить Серхио Пересу место в «Альфа Ромео».
За швейцарскую команду, которая в конце 2023 года прекратит гоняться под брендом «Альфа Ромео», выступают Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Алунни Брави заявил, что Перес, проваливающий сезон в «Ред Булл», остается гонщиком «из элиты».
«Он один из топ-пилотов. Это вариант, и, если бы зависело от меня, я бы взял его в команду завтра. Он сильный спортсмен, гонщик из элиты и является вариантом для нас, но никого нельзя списывать со счетов», – сообщил руководитель «Заубера» / «Альфа Ромео».
Отец Переса: «Чеко явно будет выступать с Максом за одну команду еще десять лет. Он может выиграть титул»
Мартин Брандл: «Ред Булл» жалеет, что нет доступа к Албону, готов поспорить»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии