Руководитель «Альфа Ромео»: «Взял бы топ-пилота Переса в команду завтра, если бы зависело от меня»

Теги Заубер Ред Булл Формула-1 Валттери Боттас Серхио Перес Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Авто

Алессандро Алунни Брави готов предоставить Серхио Пересу место в «Альфа Ромео».

За швейцарскую команду, которая в конце 2023 года прекратит гоняться под брендом «Альфа Ромео», выступают Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Алунни Брави заявил, что Перес, проваливающий сезон в «Ред Булл», остается гонщиком «из элиты».

«Он один из топ-пилотов. Это вариант, и, если бы зависело от меня, я бы взял его в команду завтра. Он сильный спортсмен, гонщик из элиты и является вариантом для нас, но никого нельзя списывать со счетов», – сообщил руководитель «Заубера» / «Альфа Ромео».

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