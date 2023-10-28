Мартин Брандл: «Ред Булл» жалеет, что нет доступа к Албону, готов поспорить»

Мартин Брандл считает, что «Ред Булл» хотел бы вернуть Алекса Албона.

Тайский пилот, которого в составе «Ред Булл» заменил , преобразился в « » благодаря подходящей обстановке, полагает эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

«Он освоился и чувствует себя комфортно. Это кнут и пряник: некоторым пилотам необходимо, чтобы им положили руку на плечо, внимательно выслушивали, важны уверенность и ощущение ценности для команды.

Готов поспорить, «Ред Булл» жалеет, что к нему уже нет доступа», – сообщил .

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