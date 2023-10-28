Мартин Брандл: «Ред Булл» жалеет, что нет доступа к Албону, готов поспорить»

Теги Ред Булл Уильямс Мартин Брандл Формула-1 Серхио Перес Александр Албон Авто

Мартин Брандл считает, что «Ред Булл» хотел бы вернуть Алекса Албона.

Тайский пилот, которого в составе «Ред Булл» заменил Серхио Перес, преобразился в «Уильямсе» благодаря подходящей обстановке, полагает эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

«Он освоился и чувствует себя комфортно. Это кнут и пряник: некоторым пилотам необходимо, чтобы им положили руку на плечо, внимательно выслушивали, важны уверенность и ощущение ценности для команды.

Готов поспорить, «Ред Булл» жалеет, что к нему уже нет доступа», – сообщил Брандл.

Ральф Шумахер о развитии «Ред Булл» под Ферстаппена: «Так было с Михаэлем, Сенной и Хэмилтоном. Менее успешному напарнику приходится мириться»

Норрис отказал «Ред Булл» после переговоров по поводу сезона-2024 (Джо Сейвард)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Богатырёв
Ответ Volodya_A
Почему все так завосхищались Албоном? На фоне такого напарника любой средний пилот будет ракетой. А силу Уильямса как определяют?
ну всё-таки ведро, которое в последних сезонах было безнадёжно последним, он начал затаскивать в очки, это чего-то стоит. Ну а так сомневаюсь, что он прямо сильно нужен РБ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий