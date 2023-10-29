Льюис Хэмилтон о 6-м месте: «Я просто не сумел выжать из машины что-то большее»

Хэмилтон пожаловался на нестабильность поведения болида.

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что улучшение в работе боида произошло только в самой последней сессии. И при этом признал, что вряд ли сумел бы даже в лучшем случае побороться за поул.

«У меня весь уик-энд были проблемы с машиной. Управление было просто кошмарным. Ей просто не нравится эта трасса. Но перед квалификацией мы внесли в настройки несколько изменений и я был значительно больше доволен ее поведением. Жаль, что мы не внесли эти изменения еще утром.

В первом и втором сегменте квалификации все выглядело не так плохо. Второй быстрый круг во втором сегменте получился просто отличным, но чувствовалось, что мы вышли на предел возможностей, и иногда машина работала хорошо, а иногда нет. И я просто не сумел выжать из нее больше. В идеальном мире я мог бы оказаться пятым, но ничего не поделаешь.

Завтра нас, с учетом возможностей машины, ждет настоящее испытание. Тормоза сильно перегреваются, так что бороться с соперниками будет очень непросто. Не знаю, что именно ждет нас в гонке, но тормоза явно будут на грани», – рассказал .

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