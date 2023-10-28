Кристиан Хорнер: «Дисквалификации Хэмилтона и Леклера – фактически результат формата со спринтом, правило закрытого парка – какая-то шутка»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Авто

Кристиан Хорнер считает, что формат оказал ключевое влияние на дисквалификации.

После Гран-при США Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Шарля ЛеклераФеррари») исключили из протокола за чрезмерный износ планки под днищем. Уик-энд проходил со спринтом, гонщики провели единственную практику.

«Мы довольно сильно удивились, но это фактически результат формата уик-энда – у команд была одна сессия в пятницу, чтобы решить все вопросы с машиной.

Если говорить о дорожном просвете, мы действовали довольно консервативно из-за агрессивного характера трассы. Это суровое наказание для соперников, но таковы правила. У команд есть данные, информация, и необходимо работать с той информацией, которая имеется.

Естественно, у ФИА тоже есть информация, и Федерация проверила машины, которые, как она считала, находились на грани. Также протестировали еще два болида, и с ними все оказалось нормально», – заявил руководитель «Ред Булл».

Хорнер уверен, что правило, согласно которому команды не могут менять настройки после одной тренировки, следует изменить:

«На мой взгляд, правило закрытого парка – какая-то шутка. У тебя одна сессия, чтобы настроить машину, а потом инженеры могут с тем же успехом отправиться домой. Надо изучить ситуацию. Убежден, что это внесло свой вклад в определение дорожного просвета командами, из-за чего произошло нарушение».

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2 комментария

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Donbass
Ну если даже Хорнер критикует эти правила закрытого парка после спринта, то это действительно необьективное наказание для пилотов было.
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Lordk
Ответ Donbass
Ну если даже Хорнер критикует эти правила закрытого парка после спринта, то это действительно необьективное наказание для пилотов было.
Наказание объективное. Ситуация с закрытым парком в формате со спринтом - ненормальна
+2
-1
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