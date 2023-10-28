Кристиан Хорнер: «Дисквалификации Хэмилтона и Леклера – фактически результат формата со спринтом, правило закрытого парка – какая-то шутка»

Кристиан Хорнер считает, что формат оказал ключевое влияние на дисквалификации.

После Гран-при США Льюиса Хэмилтона (« ») и (« ») исключили из протокола за чрезмерный износ планки под днищем. Уик-энд проходил со спринтом, гонщики провели единственную практику.

«Мы довольно сильно удивились, но это фактически результат формата уик-энда – у команд была одна сессия в пятницу, чтобы решить все вопросы с машиной.

Если говорить о дорожном просвете, мы действовали довольно консервативно из-за агрессивного характера трассы. Это суровое наказание для соперников, но таковы правила. У команд есть данные, информация, и необходимо работать с той информацией, которая имеется.

Естественно, у тоже есть информация, и Федерация проверила машины, которые, как она считала, находились на грани. Также протестировали еще два болида, и с ними все оказалось нормально», – заявил руководитель « ».

Хорнер уверен, что правило, согласно которому команды не могут менять настройки после одной тренировки, следует изменить:

«На мой взгляд, правило закрытого парка – какая-то шутка. У тебя одна сессия, чтобы настроить машину, а потом инженеры могут с тем же успехом отправиться домой. Надо изучить ситуацию. Убежден, что это внесло свой вклад в определение дорожного просвета командами, из-за чего произошло нарушение».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram