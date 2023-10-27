Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Авто

Льюис Хэмилтон уверен, что многие машины не соответствовали правилам в Остине.

Пилота «Мерседеса» и его коллегу из «Феррари» Шарля Леклера дисквалифицировали после Гран-при США за чрезмерный износ планки под днищем. При этом ФИА проверила лишь четыре болида.

«Я слышал от нескольких разных источников, что многие другие машины также были нелегальными, но их не проверили, так что это сошло с рук.

Я гонюсь здесь уже 16 лет, и много раз случилось, что людям что-то сходило с рук, а другим просто не везло, потому что их проверяли. Я считаю, что в конечном счете необходимо улучшить структуру, чтобы обеспечить справедливую проверку по всему пелотону», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1», занимавший второе место по итогам гонки до дисквалификации.

Льюис отметил, что проверка всех болидов, большая часть из которых не прошла бы тест, также не пошла бы на пользу чемпионату, и предложил выход из ситуации.

«Уик-энд был потрясающим, такая высокая посещаемость, прекрасная гонка. И каждый раз, когда наш спорт делает шаг вперед, что-то подобное все омрачает.

Мы должны что-то предпринять и, надеюсь, извлечь уроки на будущее. Вместо того, чтобы проверить всех и обнаружить, что более 50 процентов машин провалили тест – я бы поставил на это все свои деньги – может, к примеру, стоило разрешить менять планку или днище вечером в субботу, если мы проводим спринт. В таком случае мы избежим нелепых последствий.

Один миллиметр не влиял на скорость. Это не то же самое, что искривленное днище, которое дает дополнительную прижимную силу, или что-то в таком духе. Ситуация с поребриками была ужасной. Если бы мы подняли болид на миллиметр или половину миллиметра – сколько там нам не хватило – это никак не повлияло бы, просто мы прошли бы проверку. Но что есть, то есть», – заявил Хэмилтон Sky.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

ФИА объяснила процесс проверок болидов на соответствие регламенту после Гран-при

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35 комментариев

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Yury Sin
Ответ R Kukhov
Вроде взрослый человек, а вместо того, чтобы отвечать за себя, кивает на других
Многие пилоты, в том числе действующий чемпион, высказались в том же духе. Всех в детсад отправляем?
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Paninaro
Есть фото болида Переса режущего поворот по поребрику. Там с большой долей вероятности планка стесана, так по гребенке скакать.

И, в целом, это вряд ли читерство, скорее - недостаток практик из за спринта.

Читерство - это когда перерасход бюджета выдают за питание сотрудников. И получают смехотворной штраф за это.
+19
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+14
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Сергей Евсеев
Ответ евгений рычков
Как вообще можно отследить 0,05мм, это в два раза тоньше волоса человека. 50 мкм. Ничтожно маленькая величина. Понятно, что абсолютно никакой прибавкой в скорости тут и не пахнет. Просто недоработка инженеров. Вообще Хэму с 21 года не везет. То за 0,2 см отверстия в заднем крыле списывают спринт в Бразилии. Кстати это повлияло на весь чемпионат. Так бы Хэм приехал лидером на последнюю гонку и спокойно мог сопротивляться в стиле Тапка на последнем круге вплоть до столкновения.
На скорость не влияет, конечно. А занижают болиды просто так, чтобы красиво смотрелись.
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евгений рычков
Как вообще можно отследить 0,05мм, это в два раза тоньше волоса человека. 50 мкм. Ничтожно маленькая величина. Понятно, что абсолютно никакой прибавкой в скорости тут и не пахнет. Просто недоработка инженеров. Вообще Хэму с 21 года не везет. То за 0,2 см отверстия в заднем крыле списывают спринт в Бразилии. Кстати это повлияло на весь чемпионат. Так бы Хэм приехал лидером на последнюю гонку и спокойно мог сопротивляться в стиле Тапка на последнем круге вплоть до столкновения.
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+7
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ЭЮЯ
Я не инженер, но разве, поднять клиренс на 1мм равно износу планки в миллиметр? Или все же надо было поднимать намного выше, чтобы избежать этого самого износа?
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Башмак Нирванов
Ответ Alex Sin
О не знал что ты теперь лютый фан Макса. А можно увидеть кто ещё такое говорил. Что когда тебя ловят на читерстве, то вместо извинений, ты мажешь дерьмом всех остальных. А о презумпции не виновности ты не знаешь, да?
На твою вечную чушь я даже отвечать не стану. Я про адекватных.
Почитай просто ветку о дисквале сразу после окончания ГП.
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a_chip
Ответ Yury Sin
Многие пилоты, в том числе действующий чемпион, высказались в том же духе. Всех в детсад отправляем?
Тут смысла нет ни к логике взывать, ни истину искать. Основной массе пофиг на гонки, лишь бы по хэму оттоптаться. Даже слов их кумиров не слышат.
+7
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alex1382
Ответ евгений рычков
Как вообще можно отследить 0,05мм, это в два раза тоньше волоса человека. 50 мкм. Ничтожно маленькая величина. Понятно, что абсолютно никакой прибавкой в скорости тут и не пахнет. Просто недоработка инженеров. Вообще Хэму с 21 года не везет. То за 0,2 см отверстия в заднем крыле списывают спринт в Бразилии. Кстати это повлияло на весь чемпионат. Так бы Хэм приехал лидером на последнюю гонку и спокойно мог сопротивляться в стиле Тапка на последнем круге вплоть до столкновения.
ну да, именно этот штраф в квале Бразилии повлиял на весь чемпионат, а то что Люся запорол гонки в Баку, Монако, Турции, квалу в Бельгии, так это мелочи. Казалось бы кто такую ересь мог накатать кроме Панинар, рваных башмаков или Граг68....но нет, оказалось может евгений рычков
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Ascari
А откуда у него такая инфа? Если судьи физически не успевают осмотреть больше 5 машин после финиша(а тут и вовсе проверили 4)? Или к нему приходили представители других команд и такие: "а нас не поймали на нелегалке, а вы не фартовые!"

И раз уж он кидает такие заявления, пусть скажет кто ещё конкретно ехал на нелегальном автомобиле.
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alex1382
Ответ a_chip
О! Та гонка в бельгии длиной в 3 круга под пейскаром, с раздачей очков по итогам квалификации — мегаобразчик неангажированности и беспристрастности фиа👏👏👏 Как и весь сезон впрочем. Как не дули в попу максиму, все равно пришлось в финале совсем уж неприкрыто впрягаться
в той гонке из 3 кругов все были в равных условиях, просто кому то квалу надо было лучше проезжать, а не проигрывать Расселу
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sir_shir
Всё шипит. Вот Шарль по-мужски сказал, а эта...
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Сергей Евсеев
Из трех гонщиков на подиуме в Остине проверили всех, нарушителем оказался только один. Все остальное - оправдания для дурачков.
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1CEMAN
Ответ ЭЮЯ
Я не инженер, но разве, поднять клиренс на 1мм равно износу планки в миллиметр? Или все же надо было поднимать намного выше, чтобы избежать этого самого износа?
идиотский спринт с одной практикой
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Yury Sin
Ответ a_chip
Тут смысла нет ни к логике взывать, ни истину искать. Основной массе пофиг на гонки, лишь бы по хэму оттоптаться. Даже слов их кумиров не слышат.
Да, прискорбно это все. Ноль объективности, чистый хейт.
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VladimirGol
Ответ ЭЮЯ
Я не инженер, но разве, поднять клиренс на 1мм равно износу планки в миллиметр? Или все же надо было поднимать намного выше, чтобы избежать этого самого износа?
Больший износ планки, у тех проехал больше на одном комплекте шин (пытались обыграть Макса, но у крышуюшего его ФИА, такое не прокатит), и за счет их износа, планка находилась ближе к поверхности трека.
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sfairait
Ответ Incendier Deafening
А почему нельзя было протест подать после гонки на все команды? Если у кого-то гнулось крыло, сразу протест подают. А тут почти весь пелетон имел не соответствие к тех.регламенту, но особо никто не рыпался.
Вы дочитали статью? Он же ответил в последнем абзаце
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ alex1382
Люся в своём репертуаре, сначала делает вид что достойно принимает поражение, а потом ныть начинает и это не последнее его нытьё по поводу этого штрафа
а ещё удивляются, почему у люська нет адекватных болел))
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a_chip
Ответ alex1382
в той гонке из 3 кругов все были в равных условиях, просто кому то квалу надо было лучше проезжать, а не проигрывать Расселу
Ну коли уж Баку вспомнили, максим с рыгбулом могли и не играться с пониженным, относительно рекомендованного, давлением в задних покрышках. Глядишь в стенку б и не улетел протеже фиашный, да и не пришлось бы комедию ломать в финале сезона. Не говоря уж о том что, пирелли (говнорезина) не пришлось бы менять конструкцию задних шин посреди сезона...
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Kappa Pride
Ответ евгений рычков
Как вообще можно отследить 0,05мм, это в два раза тоньше волоса человека. 50 мкм. Ничтожно маленькая величина. Понятно, что абсолютно никакой прибавкой в скорости тут и не пахнет. Просто недоработка инженеров. Вообще Хэму с 21 года не везет. То за 0,2 см отверстия в заднем крыле списывают спринт в Бразилии. Кстати это повлияло на весь чемпионат. Так бы Хэм приехал лидером на последнюю гонку и спокойно мог сопротивляться в стиле Тапка на последнем круге вплоть до столкновения.
Списали не спринт, а квалу у него тогда, вроде
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irs118return
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а кто сказал что почти весь пелатон имел несоответствие, Люся что ли?🤡
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alex1382
Люся в своём репертуаре, сначала делает вид что достойно принимает поражение, а потом ныть начинает и это не последнее его нытьё по поводу этого штрафа
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KMR
Все деньги и все серьги)
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Alex Sin
но их не проверили, так что это СОШЛО с рук.

Я гонюсь здесь уже 16 лет, и много раз случилось, что людям что-то СХОДИЛО с рук, а другим просто не везло, потому что их проверяли.//Ну вот это и есть саморазоблачение. Весь расчёт у них строился на то, что их тупо не проверят и всё прокатит, а тут на тебе взяли и проверили. Надеюсь Британская пресса выскажется на сей счёт и возопиёт, как может такое говорить 7 кратныйчемпион мира, кумир детей и старушек.
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