Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

Льюис Хэмилтон уверен, что многие машины не соответствовали правилам в Остине.

Пилота « » и его коллегу из « » дисквалифицировали после Гран-при США за чрезмерный износ планки под днищем. При этом ФИА проверила лишь четыре болида.

«Я слышал от нескольких разных источников, что многие другие машины также были нелегальными, но их не проверили, так что это сошло с рук.

Я гонюсь здесь уже 16 лет, и много раз случилось, что людям что-то сходило с рук, а другим просто не везло, потому что их проверяли. Я считаю, что в конечном счете необходимо улучшить структуру, чтобы обеспечить справедливую проверку по всему пелотону», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1», занимавший второе место по итогам гонки до дисквалификации.

отметил, что проверка всех болидов, большая часть из которых не прошла бы тест, также не пошла бы на пользу чемпионату, и предложил выход из ситуации.

«Уик-энд был потрясающим, такая высокая посещаемость, прекрасная гонка. И каждый раз, когда наш спорт делает шаг вперед, что-то подобное все омрачает.

Мы должны что-то предпринять и, надеюсь, извлечь уроки на будущее. Вместо того, чтобы проверить всех и обнаружить, что более 50 процентов машин провалили тест – я бы поставил на это все свои деньги – может, к примеру, стоило разрешить менять планку или днище вечером в субботу, если мы проводим спринт. В таком случае мы избежим нелепых последствий.

миллиметр не влиял на скорость. Это не то же самое, что искривленное днище, которое дает дополнительную прижимную силу, или что-то в таком духе. Ситуация с поребриками была ужасной. Если бы мы подняли болид на миллиметр или половину миллиметра – сколько там нам не хватило – это никак не повлияло бы, просто мы прошли бы проверку. Но что есть, то есть», – заявил Хэмилтон Sky.

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