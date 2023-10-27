Макс Ферстаппен: «Если один болид команды нелегальный, следует проверить другой»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Макс Ферстаппен считает, что следовало проверить болиды Расселла и Сайнса в США.

Гонщик «Ред Булл» прокомментировал дисквалификации Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и пилота «Феррари» Шарля Леклера за слишком сильный износ планки под днищем. По мнению Ферстаппена, Джордж Расселл и Карлос Сайнс, отыгравшие позиции за счет исключения напарников из протокола, также могли оказаться нарушителями.

«Если все проверять, мы получим результаты гонки ко вторнику, думаю. Проблема в том, что невозможно протестировать все, но, полагаю, каждая команда стремится к тому, чтобы машина соответствовала правилам. Никто не настраивает болид так, чтобы он был нелегальным.

Происходят проверки случайных машин, и иногда это топ-4, иногда середина пелотона, хвост. Что есть, то есть. Невозможно проверить все детали всех машин, иначе потребовались бы 100 дополнительных людей для такого.

Единственный момент: если проверяешь болид, и он нелегальный, то, на мой взгляд, следует проверить другой [из той же команды]. Это единственное, что я бы добавил. Ты дисквалифицируешь одного, а другой отыгрывает позицию. Обычно [напарники] используют весьма схожие настройки», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен полагает, что одной из причин дисквалификаций стал формат уик-энда со спринтом:

«Я считаю, нужно просто избавиться от уик-эндов со спринтами, и все смогут нормально настраивать машины. Такого бы не случилось в обычный уик-энд.

Подобное происходит только со спринтами. Ты так спешишь настроить болид между первой практикой и квалификацией и думаешь: «А, должно быть нормально». Что касается нас, то, наверное, мы действовали слишком консервативно, но, конечно, это лучше, чем наоборот».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Schiaff1no
Если в выборке половина и больше нарушили- вероятно и из остальных половина нарушает, тут всех проверять нужно, как бы долго это не было. Какая разница на следующий день с утра или вечером станет известно о дисквах
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sir_shir
По делу
И спринты в урну, и проверки напарником в тему
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Кагин
Ответ Schiaff1no
Если в выборке половина и больше нарушили- вероятно и из остальных половина нарушает, тут всех проверять нужно, как бы долго это не было. Какая разница на следующий день с утра или вечером станет известно о дисквах
и вообще плевать на логистику и что через неделю этап. пусть ждут пока всех проверят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a_chip
Ответ Марат Кагин
и вообще плевать на логистику и что через неделю этап. пусть ждут пока всех проверят
Если цирк, то по полной. Им не впервой вертеть что и как хочется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий