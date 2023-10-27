Макс Ферстаппен: «Если один болид команды нелегальный, следует проверить другой»

Макс Ферстаппен считает, что следовало проверить болиды Расселла и Сайнса в США.

Гонщик « » прокомментировал дисквалификации из « » и пилота « » Шарля Леклера за слишком сильный износ планки под днищем. По мнению , Джордж Расселл и Карлос Сайнс, отыгравшие позиции за счет исключения напарников из протокола, также могли оказаться нарушителями.

«Если все проверять, мы получим результаты гонки ко вторнику, думаю. Проблема в том, что невозможно протестировать все, но, полагаю, каждая команда стремится к тому, чтобы машина соответствовала правилам. Никто не настраивает болид так, чтобы он был нелегальным.

Происходят проверки случайных машин, и иногда это топ-4, иногда середина пелотона, хвост. Что есть, то есть. Невозможно проверить все детали всех машин, иначе потребовались бы 100 дополнительных людей для такого.

Единственный момент: если проверяешь болид, и он нелегальный, то, на мой взгляд, следует проверить другой [из той же команды]. Это единственное, что я бы добавил. Ты дисквалифицируешь одного, а другой отыгрывает позицию. Обычно [напарники] используют весьма схожие настройки», – отметил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен полагает, что одной из причин дисквалификаций стал формат уик-энда со спринтом:

«Я считаю, нужно просто избавиться от уик-эндов со спринтами, и все смогут нормально настраивать машины. Такого бы не случилось в обычный уик-энд.

Подобное происходит только со спринтами. Ты так спешишь настроить болид между первой практикой и квалификацией и думаешь: «А, должно быть нормально». Что касается нас, то, наверное, мы действовали слишком консервативно, но, конечно, это лучше, чем наоборот».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram