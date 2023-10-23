Леклеру и Хэмилтону может грозить дисквалификация – после финиша Гран-при США на их болидах нашли несоответствия регламенту

Леклер и Хэмилтон могут быть дисквалифицированы с Гран-при США.

При инспекции болидов после финиша гонки технический делегат ФИА Джо Бауэр выяснил, что на болидах Леклера и Хэмилтона доски скольжения, расположенные на днище болидов, оказались слишком сильно сточенными.

Толщина доски скольжения составляет 10 мм. После гонки ее толщина должна составлять не менее 9 мм. В случае с болидами Леклера и это оказалось не так.

Дело было передано на рассмотрение стюардам Гран-при США.

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