Сериал о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном выйдет 15 ноября

Теги Дженсон Баттон Рубенс Баррикелло Кристиан Хорнер Ред Булл Росс Браун Формула-1 Браун Киану Ривз фильмы Авто

Disney+ анонсировал дату премьеры документального сериала о «Брауне».

Четырехсерийный проект под названием «Браун»: невозможная история «Формулы-1» станет доступен 15 ноября.

Ведущим в сериале стал актер Киану Ривз, в съемках приняли участие главные действующие лица победного сезона-2009: чемпион мира Дженсон Баттон, его напарник Рубенс Баррикелло, руководитель команды Росс Браун и другие личности из мира «Формулы-1» – в частности, Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», главного конкурента «Брауна». В сериале покажут ранее не публиковавшиеся записи из архивов «Ф-1».

Первые кадры из сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

Рубенс Баррикелло о «Брауне»: «На тестах Баттон пилотировал первым и сказал: «Напарник, будет весело»

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