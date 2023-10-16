Сериал о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном выйдет 15 ноября

Disney+ анонсировал дату премьеры документального сериала о «Брауне».

Четырехсерийный проект под названием «Браун»: невозможная история «Формулы-1» станет доступен 15 ноября.

Ведущим в сериале стал актер Киану Ривз, в съемках приняли участие главные действующие лица победного сезона-2009: чемпион мира , его напарник Рубенс Баррикелло, руководитель команды и другие личности из мира «Формулы-1» – в частности, , руководитель « », главного конкурента «Брауна». В сериале покажут ранее не публиковавшиеся записи из архивов «Ф-1».

Первые кадры из сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

Рубенс Баррикелло о «Брауне»: «На тестах Баттон пилотировал первым и сказал: «Напарник, будет весело»