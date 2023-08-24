Первые кадры из сериала о «Брауне» с Киану Ривзом и Дженсоном Баттоном

Теги Хонда Дженсон Баттон Росс Браун Формула-1 Браун Киану Ривз фильмы Авто

Disney+ впервые показал кадры из документального сериала о команде «Формулы-1» «Браун».

Четырехсерийный проект получил название «Браун»: невозможная история «Формулы-1».

В съемках принял участие звездный актер Киану Ривз, который взял интервью у гонщика Дженсона Баттона, руководителя команды Росса Брауна и других действующих лиц триумфального сезона-2009. Команда, выкупленная у «Хонды» за один фунт, победила в зачете конструкторов, Баттон стал лучшим в чемпионате пилотов.

В сериале также покажут ранее не публиковавшиеся записи из архивов «Ф-1». Дата релиза пока не объявлена.

Безумная история «Брауна» в «Формуле-1»: команду купили за 1 фунт, выступали без денег, но выиграли чемпионат

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Изображения: Disney+

2 комментария

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AurelioDeLaurentis
Джон Уик наконец остепенился
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Mr.BadGuy
Ответ AurelioDeLaurentis
Джон Уик наконец остепенился
Лишь бы собаку не завел, а то опять сорвется
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