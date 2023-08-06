Рубенс Баррикелло о «Брауне»: «На тестах Баттон пилотировал первым и сказал: «Напарник, будет весело»

Рубенс Баррикелло поделился воспоминаниями о чуде «Брауна» в 2009 году.

Команда, проданная «Хондой» за один фунт, завоевала командное чемпионство, титул в личном зачете выиграл напарник Баррикелло Дженсон Баттон.

«Это был тяжелейший период моей карьеры – у меня на протяжении трех с половиной месяцев не было контракта после сезона-2008.

Я каждую неделю звонил Россу, и он говорил: «Окей, Рубенс, я знаю, что ты ценный пилот, но сейчас у меня нет денег. Пожалуйста, оставайся в форме, продолжай ходить в спортзал, и я тебе позвоню». Семья и друзья считали, что я спятил – ходило столько слухов о тестах с разными гонщиками и всем таком. Но я продолжал считать, что это случится, и действительно дождался звонка.

Я был в Бразилии, когда Росс позвонил и сказал: «Можешь быть здесь в пятницу?», и я ответил: «Я даже вплавь успею». Я подписал контракт – только на четыре гонки, потому что, появись гонщик с деньгами, Россу, возможно, пришлось бы меня высадить.

Первым [на предсезонных тестах] пилотировал Дженсон, и я подошел к его кокпиту и спросил: «Ну, как?» Он ответил: «Напарник, в этом сезоне будет весело». Помню это как сегодня. Мне очень, очень нравилось управлять той машиной. [В первой гонке] болид летел, надежность была хорошей, и мы сделали дубль», – рассказал бывший пилот «Формулы-1».

Баррикелло завершил сезон лишь третьим, однако завоевал две последние победы в «Ф-1» на и :

«На зимних тестах я летел по трасе, но, когда начались жаркие гонки, мне пришлось поставить аэродинамическое устройство, так как тормоза перегревались, и баланс машины ухудшился. Я потерял слишком много очков в чемпионате.

Я получал настоящее удовольствие от того периода, и победы в Валенсии и Монце были очень трудными, у нас были разные стратегии. Для меня это имело большое значение. Победа в Монце не в красном болиде, все эти люди в красном под подиумом – я чувствовал большую гордость».

Безумная история «Брауна» в «Формуле-1»: команду купили за 1 фунт, выступали без денег, но выиграли чемпионат