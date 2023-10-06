Льюис Хэмилтон: «Норрис должен быть в лидерах квалификации. В Катаре не нужно следить за пределами трассы из-за поребриков – их можно установить на других треках»

Льюис Хэмилтон полагает, что Ландо Норрис заслужил второе место в квалификации.

Норрис располагался на второй строчке по итогам сессии в Катаре, однако его время удалили. После того, как круг списали и у его напарника по « » , Хэмилтон поднялся на второе место.

Гонщик « » уверен, что высокие поребрики справляются со своей задачей, и их можно распространить на других автодромах.

«Мне понравились эти новые поребрики. Когда я вчера проезжал по трассе на самокате, поребрики показались мне достаточно большими. Но, думаю, они и правда классные. Если ты заезжаешь за высочайшую точку, то теряешь время, так что мне не кажется, что на данном автодроме нужно следить за границами.

Это то, что привнесли новые стюарды несколько лет назад. Ландо должен быть в лидерах. Я считаю, что такие поребрики позволяют нам извлечь выводы. Мы можем разместить их на ряде других треков.

MotoGP устраивает такие поребрики, и мы можем установить их, к примеру, в Австрии. Их можно максимально использовать, но если переезжаешь за них, то теряешь время. Белые линии не должны быть необходимы, но, как бы то ни было, решать не мне», – заявил Льюис.

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