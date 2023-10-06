Ландо Норрис об удаленном круге: «Макларен» здорово сработал, а я просто все испортил»

Ландо Норрис высказался об упущенных возможностях в Катаре.

Гонщик « » показал второе время в квалификации, однако круг списали из-за выезда за пределы трассы. Позже та же участь постигла напарника Ландо Оскара Пиастри.

«Я разозлен.

Я просто скорректировал избыточную поворачиваемость и выехал за пределы трассы. Команда здорово сработала, а я все испортил», – заявил британец.

напомнили, что у него осталось много шансов в оставшихся сессиях уик-энда, но гонщика это не утешило:

«Сейчас я думаю о том, как должен был выступить – проехать хорошие круги, не допустить ошибок, а именно это я и сделал. Не лучший день для меня».

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

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