Ландо Норрис об удаленном круге: «Макларен» здорово сработал, а я просто все испортил»
Ландо Норрис высказался об упущенных возможностях в Катаре.
Гонщик «Макларена» показал второе время в квалификации, однако круг списали из-за выезда за пределы трассы. Позже та же участь постигла напарника Ландо Оскара Пиастри.
«Я разозлен.
Я просто скорректировал избыточную поворачиваемость и выехал за пределы трассы. Команда здорово сработала, а я все испортил», – заявил британец.
Норрису напомнили, что у него осталось много шансов в оставшихся сессиях уик-энда, но гонщика это не утешило:
«Сейчас я думаю о том, как должен был выступить – проехать хорошие круги, не допустить ошибок, а именно это я и сделал. Не лучший день для меня».
Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
1 комментарий