Ландо Норрис об удаленном круге: «Макларен» здорово сработал, а я просто все испортил»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Ландо Норрис высказался об упущенных возможностях в Катаре.

Гонщик «Макларена» показал второе время в квалификации, однако круг списали из-за выезда за пределы трассы. Позже та же участь постигла напарника Ландо Оскара Пиастри.

«Я разозлен.

Я просто скорректировал избыточную поворачиваемость и выехал за пределы трассы. Команда здорово сработала, а я все испортил», – заявил британец.

Норрису напомнили, что у него осталось много шансов в оставшихся сессиях уик-энда, но гонщика это не утешило:

«Сейчас я думаю о том, как должен был выступить – проехать хорошие круги, не допустить ошибок, а именно это я и сделал. Не лучший день для меня».

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пивненко
Ландо удивил, конечно, 4 из 6 быстрых кругов удалено в этой квалификации. Очень плохое начало уикенда!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий