Льюис Хэмилтон: «Довольно посредственная квалификация для меня»

Льюис Хэмилтон не слишком доволен третьим место в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » поднялся благодаря удалению кругов у гонщиков « » и . Семикратный чемпион «Формулы-1» начнет воскресную гонку вслед за напарником Джорджем Расселлом.

«Не сказать, что я очень доволен. Но здорово, что команда стартует с первых двух рядов.

В начале сессии было сложно, условия были непростыми из-за ветра. Довольно посредственная сессия для меня.

Без понятия, какой у нас темп на длинных отрезках. Я просто отдам все силы, чтобы заработать эти очки. Хорошо, что мы впереди «Феррари» – это ключевой момент», – поделился мнением .

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

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