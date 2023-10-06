Льюис Хэмилтон: «Довольно посредственная квалификация для меня»
Льюис Хэмилтон не слишком доволен третьим место в квалификации к Гран-при Катара.
Пилот «Мерседеса» поднялся благодаря удалению кругов у гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Семикратный чемпион «Формулы-1» начнет воскресную гонку вслед за напарником Джорджем Расселлом.
«Не сказать, что я очень доволен. Но здорово, что команда стартует с первых двух рядов.
В начале сессии было сложно, условия были непростыми из-за ветра. Довольно посредственная сессия для меня.
Без понятия, какой у нас темп на длинных отрезках. Я просто отдам все силы, чтобы заработать эти очки. Хорошо, что мы впереди «Феррари» – это ключевой момент», – поделился мнением Льюис.
Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили
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