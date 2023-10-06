Льюис Хэмилтон: «Довольно посредственная квалификация для меня»

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Льюис Хэмилтон не слишком доволен третьим место в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот «Мерседеса» поднялся благодаря удалению кругов у гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Семикратный чемпион «Формулы-1» начнет воскресную гонку вслед за напарником Джорджем Расселлом.

«Не сказать, что я очень доволен. Но здорово, что команда стартует с первых двух рядов.

В начале сессии было сложно, условия были непростыми из-за ветра. Довольно посредственная сессия для меня.

Без понятия, какой у нас темп на длинных отрезках. Я просто отдам все силы, чтобы заработать эти очки. Хорошо, что мы впереди «Феррари» – это ключевой момент», – поделился мнением Льюис.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

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9 комментариев

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hypnotoad94
Ответ Alex Sin
Да ладно тебе чемпиончик. Квала была огонь, пончики ты накрутил будь здоров и в итоге слился. Вот как оно оказывается без самовоза и скилл не помогает. З.Ы. Эх, энергию и пламя которое выходит из пятых точек твоих фанатов на спортсе да тебе бы в двигатель, вот тогда бы и скилл нашёлся и поул бы взялся.
А где эти фанаты вообще? Или любой, кто с уважением относится к Хэму, как к пилоту - уже фанатик? Зато шизов набегает толпа сразу. Квала посредственная, но проиграл меньше десятки, сезон проводит сильно, о чем речь вообще
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Розарио Агро
Ответ Великий Алонсо
Расселл натянул Льюиса.
Льюис натянул Алонсо.
+9
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a_chip
Ответ Великий Алонсо
Расселл натянул Льюиса.
Эээ, а в чемпионате кто кого натянул?😎
+1
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Антон Якимцев
он сказала квалификация или карьера, я не понял.
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