«Каждый выезд за пределы трека будет дорого тебе обходиться». Юки Цунода – о специальном покрытии в зонах безопасности на трассе Гран-при Катара

Цунода высказал опасения из-за изменений зон безопасности на трассе в Катаре.

Пилот « » высказался об изменениях, которые организаторы внесли в конфигурацию трассы в преддверии гонки этого года.

В Катаре, в целях борьбы с нарушениями границ трассы с целью получения преимущества, придумали оригинальный способ решения проблемы.

Изначально в качестве решения рассматривался вариант заполнения зон безопасности гравием – однако против данного решения резко против высказались в MotoGP.

Тогда в Катаре решили положить в зонах вылета в проблемных местах трассы плиты с особой, абразивной поверхностью. И при заезде на данную поверхность гонщик не только будет терять в скорости, но и подвергать существенной дополнительной нагрузке шины на своем болиде.

Цунода считает, что при заезде в данные зоны пилоты будут рисковать не только повреждением шин, но и весьма вероятным повреждением днища болидов.

«Трасса – разрушительница днища болида. Судя по всему, они изменили трассу в пользу более агрессивных поребриков. На этой трассе всегда была актуальна тема срезок, но с такими поребриками они сделали еще хуже, потому что как только ты заедешь за белую линию, ты будешь получать настоящий штраф – и, как кажется, будешь сильно рисковать повредить свою машину.

Сам заезд на поребрик не будет проблемой. Но вот как только ты будешь съезжать с поребрика за пределы трассы, машина тут же начнет скользить. Притом что оно совсем не гладкое, и с учетом того, что повороты здесь скоростные и машины будут посажены низко, все это будет непросто. Каждый выезд за пределы трека будет дорого тебе обходиться», – рассказал .

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