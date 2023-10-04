Кристиан Хорнер: «Уверен, Вольфф что-то задумал. «Мерседес» постарается вернуться в борьбу»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Хорнер сомневается в скором уходе Вольффа с поста руководителя «Мерседеса».

Босс «Ред Булл» уверен, что Вольфф, которого в последние годы стали чуть реже замечать в паддоке, не собирается уходить от активной деятельности и непосредственного руководства «Мерседесом».

По крайней мере, как считает Хорнер, этого не случится, пока «Мерседес» не вернется в число непосредственных претендентов на титул:

«В последние годы мы не так часто видим Вольффа в паддоке (как раньше), но я уверен, что он что-то задумал. И что в «Мерседесе» работают над чем-то особенным. У них отличная команда с отличными гонщиками. Они определенно постараются вернуться в борьбу».

Также Хорнер уверен и в том, что в ближайшем будущем конкурентам удастся догнать «Ред Булл» и в «Формуле-1» появится новый лидер:

«В «Ф-1» все циклично. И в какой-то момент соперники нас победят – будь то «Мерседес», «Феррари», «Макларен» или «Астон Мартин». Единственное, что можем контролировать мы – это наши выступления. На этом мы и сосредоточены».

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

1 комментарий

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кроссовер Айверсона
ну в отличии от Хорнера Вольфф в первую очередь бизнесмен. Всегда казалось, что его амбиции гораздо больше чем просто руководитель команды Ф1. Возможно он уже чем-то покрупнее занимается
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