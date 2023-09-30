Ландо Норрис: «С более быстрым напарником напряжение выше. Уверен, Хэмилтон тоже многому учится у Расселла»

Ландо Норрис отметил конкуренцию внутри «Макларена» и «Мерседеса».

Норрис, выступающий в паре с , рассказал о давлении со стороны новичка «Формулы-1» и привел в пример противостояние и в «Мерседесе».

«Я уже говорил и не боюсь признать, что он подгоняет меня больше, чем это происходило в последние годы. Он просто быстрее адаптировался к болиду. Для меня это плюс, потому что нужен сильный напарник, нужно у кого-то учиться. Ты всегда учишься.

Уверен, Льюис многому учится у Джорджа. Джордж выступает очень хорошо, он временами оказывается впереди. Не сомневаюсь, что Льюис иногда смотрит на данные и такой: «Черт, мне надо прибавить в этом». И он не говорит: «Ага, я тоже так могу». Так не работает. Это трудно для любого пилота.

[В «Макларене»] все идет хорошо. Конечно, когда у тебя более быстрый напарник, напряжение выше. Мне приходится с этим справляться. Я вынужден работать чуть упорнее, чтобы понимать его стиль пилотажа и то, как он управляет – порой он действует не совсем обычно.

Это здорово для меня, здорово для команды. Можно сказать, мы оставляем схожую обратную связь, пилотируем иногда по-разному, иногда очень похоже», – заявил Ландо.

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