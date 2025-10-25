Ре Хиракава об участии в практике в Мексике: «Пытаюсь получить место основного пилота в «Ф-1»
Хиракава рассчитывает в будущем стать пилотом «Ф-1».
Резервист «Хааса» и пилот гоночной программы «Тойоты» Ре Хиракава надеется в будущем получить полноценное место в «Формуле-1».
31-летний японец заменил Оливера Бермэна в первой практике перед Гран-при Мехико, где показал 16-е время.
«На данный момент я пытаюсь получить в будущем постоянное место [в «Ф-1»]. [Участие в практике] это просто шаг. Надеюсь, все случится, когда я буду еще не слишком стар.
Насколько это реалистично? Я просто надеюсь. Сейчас я стараюсь делать все возможное, пытаясь доказать, что я заслуживаю шанс. Это непросто, конечно. Но думаю, я все правильно делаю», – сказал Хиракава.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
