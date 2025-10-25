Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»

Лоусон рассказал об адаптации к трассе в Мехико.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мехико, отметив, что после пропуска первой практики ему было непросто втянуться в работу и поймать ритм.

«Я понимал, что [после пропуска первой практики] ощущения будут странными, что мне понадобится какое-то время, чтобы набрать скорость и все такое, но на старте сессии я ощущая себя немного потерянным. Честно…как будто надо было просто бесцельно показаться по трассе.

Так что да, было непросто. Мы понимали, что трасса скользкая, что она расположена высоко над уровнем моря, что сцепление с треком низкое, и ты начинаешь смотреть на других – в данном случае на половину пелотона, кто не уступал место в первой практике. Но в целом машина работала неплохо.

Честно говоря, пока я не добился оптимального темпа. Есть несколько сложных секций поворотов, которые нужно проходить правильно и соединить между собой. Нужно правильно атаковать поребрики – если ошибиться хотя бы один раз, то машина подпрыгнет и это скажется на всем круге. Так что да, пока чувствую себя не на сто процентов комфортно», – рассказал Лоусон.

