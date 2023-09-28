Ландо Норрис: «Пиастри превзошел ожидания большинства людей»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Ландо Норрис высоко оценил дебют Оскара Пиастри в «Формуле-1».

Перед уик-эндом в Японии «Макларен» продлил контракт с Пиастри до конца 2026 года.

«Поздравляю его. Я считаю, любое соглашение, которое позволяет дольше выступать в «Формуле-1» – это здорово.

Он давал результат, делал все необходимое и, пожалуй, превзошел ожидания большинства людей благодаря тому, чего он уже достиг в нынешнем сезоне. Он активно меня подгонял и очень хорошо выступал.

Так что поздравляю его с тем, что он останется еще на несколько лет. Мы повеселились в первой половине сезона и достигли большого прогресса. Он стал частью этого прогресса и, надеюсь, продолжит в том же духе в следующем году, в 2025-м и 2026-м», – отреагировал на новость Норрис.

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1 комментарий

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Kel.Tu
надеюсь и Ландо последует его примеру и продлит контракт с Маками.
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