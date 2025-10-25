  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Пиастри выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге»
0

Жак Вильнев: «Пиастри выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге»

Вильнев призвал Пиастри взять себя в руки.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что на Гран-при Мексики Оскару Пиастри нужно расслабиться и вернуть прежний настрой – в противном случае он продолжит проигрывать Максу Ферстаппену в борьбе за титул.

«Мы не слышим в заявлениях Пиастри уверенности в себе. Он выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге, может стоит ошибки. То, что Макс Ферстаппен впереди, будет грызть Пиастри. Если на трассе ты будешь постоянно оглядываться, на пользу это не пойдет.

И дело может быть не в машине, гонщику достаточно начать немного нервничать за рулем болида – и все, ему конец. Он перестает чувствовать машину, пилотаж перестает быть гладким, он начинает допускать ошибки. Так что Пиастри нужно расслабиться и вернуться к привычному настрою», – рассказал Вильнев.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoМакларен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фредерик Вассер: «Пока все под контролем»
26 минут назад
Андреа Стелла: «Задача «Макларена» – остановить Ферстаппена и принести «папайе» победу в личном зачете»
47 минут назад
Ре Хиракава об участии в практике в Мексике: «Пытаюсь получить место основного пилота в «Ф-1»
сегодня, 10:13
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
сегодня, 09:50
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
сегодня, 09:48
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
сегодня, 09:38
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
сегодня, 09:31
Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
сегодня, 09:20
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
сегодня, 09:04
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15