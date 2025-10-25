Жак Вильнев: «Пиастри выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге»

Вильнев призвал Пиастри взять себя в руки.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что на Гран-при Мексики Оскару Пиастри нужно расслабиться и вернуть прежний настрой – в противном случае он продолжит проигрывать Максу Ферстаппену в борьбе за титул.

«Мы не слышим в заявлениях Пиастри уверенности в себе. Он выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге, может стоит ошибки. То, что Макс Ферстаппен впереди, будет грызть Пиастри. Если на трассе ты будешь постоянно оглядываться, на пользу это не пойдет.

И дело может быть не в машине, гонщику достаточно начать немного нервничать за рулем болида – и все, ему конец. Он перестает чувствовать машину, пилотаж перестает быть гладким, он начинает допускать ошибки. Так что Пиастри нужно расслабиться и вернуться к привычному настрою», – рассказал Вильнев.

