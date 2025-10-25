Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
Хюлькенберг рассказал о целях на квалификацию в Мехико.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мексики, а также поделился мнением о перспективах команды в этот уик-энд.
«Пятница прошла абсолютно нормально. Первая практика прошла гладко, вторая чуть хуже. Так что мы еще способны улучшить машину и прибавить в скорости, но в целом день прошел хорошо.
Теперь нужно все проанализировать, оптимизировать и доработать настройки болида. Судя по всему, нас вновь ждет очень плотная борьба. Но я считаю, что в квалификации мы можем бороться за попадание в топ-10», – рассказал Хюлькенберг.
Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости