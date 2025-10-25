Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»

Хюлькенберг рассказал о целях на квалификацию в Мехико.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Мексики , а также поделился мнением о перспективах команды в этот уик-энд.

«Пятница прошла абсолютно нормально. Первая практика прошла гладко, вторая чуть хуже. Так что мы еще способны улучшить машину и прибавить в скорости, но в целом день прошел хорошо.

Теперь нужно все проанализировать, оптимизировать и доработать настройки болида. Судя по всему, нас вновь ждет очень плотная борьба. Но я считаю, что в квалификации мы можем бороться за попадание в топ-10», – рассказал Хюлькенберг.

