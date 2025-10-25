Андреа Стелла: «Задача «Макларена» – остановить Ферстаппена и принести «папайе» победу в личном зачете»

Стелла обозначил цель «Макларена» на конец сезона-2025.

Руководитель «Макларена » заявил, что команда намерена добиться победы в личном зачете, несмотря на возрастающее давление со стороны Макса Ферстаппена .

Также итальянец прокомментировал новость о том, что «последствия» для Ландо Норриса после инцидента на первом круге в Сингапуре больше не актуальны из-за столкновения «Макларенов» в США.

«Как обычно, мы – команда, пилоты – все изучаем максимально открытым и конструктивным образом.

Мы посчитали, что наилучший способ продолжить выступления – начать все с чистого листа и сконцентрироваться на одном единственном направлении, в котором мы все хотим двигаться. Мы хотим убедиться, что победа в личном зачете достанется «папайе».

Все остальное не так важно. Есть кое-кто [Ферстаппен], кто набрал невероятный темп. Наша задача – остановить этот импульс и вернуть его на сторону «папайи», – сказал Стелла .

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?

