Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»

Алонсо подвел итоги пятничных сессий в Мексике.

Пилот «Астон Мартин » надеется сохранить хороший темп в субботней квалификации после 8-го места во второй практике перед Гран-при Махико.

«Хороший день, во второй практике после внесения некоторых изменений ощущения от управления болидом улучшились. За ночь постараемся изучить это направление и посмотреть, что можно будет сделать завтра [в субботу].

Мы знаем, что порой показываем в пятницу очень конкурентоспособные времена, а затем в субботу теряем темп. Посмотрим, сможем ли мы не потерять слишком много завтра и оказаться близко к третьему сегменту [в квалификации]», – сказал Алонсо .

