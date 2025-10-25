Главный инженер «Ред Булл» о вероятности дальнейшего обновления болида в 2025-м: «Никогда не говори никогда»

В «Ред Булл» допустили, что привезут еще новинки в оставшихся гонках сезона.

Главный инженер «Ред Булл » Пол Монахэн ответил, может ли команда привезти дополнительные обновления болида в рамках четырех этапов, которые останутся после Гран-при Мехико.

«Никогда не говори никогда. Но речь может идти только об одной или двух мелочах, которыми мы можем заняться, если поймем, что сможем быстро к ним адаптироваться. С этого момента такие обновления будут носить постепенный характер.

Работа над настройками развивается так же, как сама машина. Возможно, в краткосрочной перспективе заниматься улучшением настроек даже проще. Нам удалось найти направление, которое соответствует конструкции машины, ее геометрии и аэродинамике. Мы рады, что смогли извлечь из всего пользу.

Если говорить о том, что было прежде, не знаю, три-четыре гонки назад, то мы не могли добиться от болида того же, что есть сейчас. Нынешние машины настолько сложны и требуют такой точности, что если вы ошибаетесь, то эта ошибка оказывается очень серьезной. Все должно работать как единое целое», – отметил Монахэн.

