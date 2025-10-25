1

Фредерик Вассер: «Пока все под контролем»

Вассер оценил выступление «Феррари» в пятничных практиках в Мексике.

Руководитель «Феррари» объяснил трудности, с которыми сталкивается команда при поиске настроек в практиках перед Гран-при Мехико.

При этом француз подчеркнул, что проблем с тормозами, как в Сингапуре, не ожидается.

«Конфигурации трасс сильно отличаются. Здесь не те же проблемы. Утром [в пятницу] все было под контролем – но ситуация совершенно другая.

Мы стараемся контролировать не только тормоза, но и двигатель. Это заметно усложняет настройку болида в Мексике, ведь приходится искать необходимый баланс между работой двигателя, тормозов и всем прочим. Но пока все под контролем», – отметил Вассер.   

Шарль Леклер: «По гоночному темпу «Феррари», возможно, смотрелась даже лучше «Ред Булл». Но «Макларен» в другой лиге»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла: «Задача «Макларена» – остановить Ферстаппена и принести «папайе» победу в личном зачете»
47 минут назад
Ре Хиракава об участии в практике в Мексике: «Пытаюсь получить место основного пилота в «Ф-1»
сегодня, 10:13
Жак Вильнев: «Пиастри выступает неуверенно, начиная с этапа в Баку, а отсутствие уверенности может стоить тебе до 0,2 секунды на круге»
сегодня, 10:01
Нико Хюлькенберг: «Считаю, в квалификации «Заубер» может бороться за попадание в топ-10»
сегодня, 09:50
Фернандо Алонсо: «Во 2-й практике ощущения от управления болидом улучшились»
сегодня, 09:48
Лиам Лоусон: «Пока не добился оптимального темпа»
сегодня, 09:38
Пато О’Уорд отправился в медицинский центр после 1-й практики перед Гран-при Мехико. У пилота пищевое отравление
сегодня, 09:31
Жак Вильнев: «Палоу – превосходный кандидат в «Ред Булл» на будущее»
сегодня, 09:20
Гельмут Марко: «Ред Булл» быстр на одном круге, но явно уступает «Макларену» на длинных отрезках»
сегодня, 09:04
Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»
сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15