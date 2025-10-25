Фредерик Вассер: «Пока все под контролем»

Вассер оценил выступление «Феррари» в пятничных практиках в Мексике.

Руководитель «Феррари» объяснил трудности, с которыми сталкивается команда при поиске настроек в практиках перед Гран-при Мехико.

При этом француз подчеркнул, что проблем с тормозами, как в Сингапуре, не ожидается.

«Конфигурации трасс сильно отличаются. Здесь не те же проблемы. Утром [в пятницу] все было под контролем – но ситуация совершенно другая.

Мы стараемся контролировать не только тормоза, но и двигатель. Это заметно усложняет настройку болида в Мексике , ведь приходится искать необходимый баланс между работой двигателя, тормозов и всем прочим. Но пока все под контролем», – отметил Вассер .

Шарль Леклер: «По гоночному темпу «Феррари», возможно, смотрелась даже лучше «Ред Булл». Но «Макларен» в другой лиге»

