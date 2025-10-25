  • Спортс
  • Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Дело не только в Оскаре. И Норрис, и Стелла, и весь «Макларен» могли бы справиться лучше»
2

Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Дело не только в Оскаре. И Норрис, и Стелла, и весь «Макларен» могли бы справиться лучше»

В «Макларене» высказались о спаде Оскара Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что трудности Оскара Пиастри в последних гонках – в частности, на Гран-при США – не говорят о фундаментальной проблеме пилота.

«Думаю, дело в двух моментах. Если взглянуть на последние четыре гонки, то мы все – команда, пилоты – могли бы справиться лучше. Мы могли бы извлечь больше из имевшихся возможностей. И это касается не только Оскара. Речь и о Ландо [Норрисе], и об Андреа, и обо всей команде. Мы могли бы выступить чуть лучше.

В то же время такие трассы, как в Остине, довольно уникальны: здесь низкий уровень сцепления, шины практически не деформируются – вы их изнашиваете, а они продолжают нормально работать.

Мне кажется, в таком режиме Оскар… он довольно молод как пилот «Формулы-1». Его сила заключается в том, что как только он замечает, что может сделать что-то лучше, то он прогрессирует со скоростью света.

Он понял, что в условиях Остина мог бы пилотировать немного другим образом. Он осознал это. В следующий раз, когда мы окажемся в похожей ситуации, он поступит соответствующим образом.

Это составляющая развития пилота, за счет чего он, собственно говоря, и лидирует в чемпионате, несмотря на юный возраст. Он понимает, анализирует и учится», – пояснил Стелла.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
